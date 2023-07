Un sito dedicato ai turisti che scelgono le vacanze in città 

Anche Carbonia, da ieri, è sul web con un suo sito interamente dedicato al turismo e ai suoi numerosi risvolti.

Il varo ufficiale alle 11, quando Carboniaturismo.it è stato presentato dall’amministrazione comunale, che l’ha commissionato con una spesa di 5.000 euro, agli addetti ai lavori di ogni settore. Carbonia si allinea dunque a tanti altri Comuni che avevano già provveduto a posizionarsi sulla Rete in modo deciso. E lo fa, come ha rimarcato l’assessore al Turiasmo Michele Stivaletta, «sia puntando sul nostro patrimonio storico, culturale e ambientale, ma anche presentandoci in simbiosi col vasto territorio che ci circonda e nel quale Carbonia ha un ruolo baricentrico». Una sorta di mano tesa al resto del Sulcis Iglesiente: «Apparteniamo a un distretto più ampio», precisa Stivaletta. Come arrivare a Carbonia, cosa vedere, dove alloggiare e mangiare, cosa visitare e cosa fare sono fra le voci più importanti che la società Addv ha composto per rappresentare la città: «Il sito web – conclude l’assessore – è suscettibile di integrazioni e correzioni, ma occorreva partire». Al varo ufficiale di questa vetrina online erano presenti imprenditori del settore, nonché i delegati di Confartigianato, Confapi, Confesercenti, Coldiretti, Gal, Liveat Sulcis Iglesiente, Anmil e Amici della Miniera. Il sito è in italiano e sardo e presto sarà tradotto anche in inglese.



RIPRODUZIONE RISERVATA