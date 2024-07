«Un sit-in in memoria di Ignazio» 

Un sit-in nel giorno in cui si sarebbe dovuto aprire il processo per la morte di Ignazio Sessini, l’operaio ucciso dal tritarifiuti nello stabilimento della Villaservice a Villacidro nel luglio del 2021.

L’appuntamento davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Cagliari, Michele Contini, era fissato per questa mattina, ma dovrà essere rinviato per un difetto di notifica: la fissazione dell’udienza era infatti stata inviata al rappresentante legale della Villaservice per la quale, però, nel frattempo è stato nominato un curatore fallimentare ora titolato a seguire la vicenda giudiziaria. Bisognerà dunque attendere la nuova data per l’apertura del procedimento che vede sotto accusa per omicidio colposo sei persone. Già annunciata la costituzione di parte civile della famiglia della vittima, rappresentata dagli avvocati Andrea Casu, Nicola Marongiu e Gavino Tedde, e quella dell’Inail e dei sindacati. E proprio i sindacati ieri pomeriggio hanno annunciato con una nota il sit-in davanti al palazzo di giustizia di Cagliari. «Nel mese di luglio del 2021 Ignazio Sessini, un operaio che prestava lavoro presso la Villaservice di Villacidro moriva stritolato da un tritarifiuti durante l’orario notturno. Un operaio morto sul lavoro, uno dei tanti, troppi, che muoiono di lavoro, soprattutto, a causa delle mancate misure di sicurezza che le aziende, per impinguare i loro profitti lasciano che i loro operai muoiano», si legge nella nota. «Come Usb abbiamo deciso di costituirci parte civile. Ignazio non potrà essere presente! Noi ci saremo». ( m. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA