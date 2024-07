Un sit-in davanti al palazzo di giustizia per l’operaio morto 

«Siamo parte civile nel processo per la morte sul lavoro di Ignazio Sessini». Ad annunciarlo è l’Usb Sardegna che ieri davanti al tribunale di Cagliari ha organizzato un sit in proprio durante l’apertura del processo per la morte di Ignazio Sessini, l’operaio morto stritolato da un tritarifiuti la notte tra il 4 e il 5 luglio 2021 nella ditta Villaservice di Villacidro.

«Nel caso della morte di Ignazio Sessini, secondo la Procura della Repubblica di Cagliari, si tratterebbe di “omicidio colposo aggravato” poiché Ignazio era al lavoro senza dispositivi di sicurezza adeguati», afferma Enrico Rubio dell’Usb. «Noi come sindacato abbiamo deciso di costituirci parte civile, vogliamo capire perché Ignazio è stato stritolato da un tritarifiuti», ma anche per «continuare la nostra lotta affinché non si abbiano a ripetersi queste morti. Lui non c’è più, ma noi siamo qui per ricordarlo e per ricordare tutti gli altri morti sul lavoro, per chiedere meno sfruttamento e più sicurezza».

E poi chiedono: «Una legge che contempli il reato di omicidio sul lavoro. Ignazio è uno dei tanti, troppi, che muoiono di lavoro, soprattutto a causa delle mancate misure di sicurezza. Le aziende, per riempire i loro profitti lasciano che “i loro” operai e operaie muoiano nelle loro aziende».

L’udienza preliminare si è aperta davanti al giudice Michele Contini, ma è stata subito rinviata per un difetto di notifica alla società, ormai fallita. I cinque responsabili della Villaservice a giudizio sono difesi dai legali Guido e Federico Manca Bitti, Francesco Atzori, Massimiliano Ravenna e Massimo ledda. Si riprende a ottobre.

