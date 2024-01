Un sit-in all’ingresso dell’ospedale  per sollecitare retribuzioni più eque 

Si preannuncia un anno di battaglie peri sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil sul fronte dell’Azienda di rilevanza nazionale ad alta specializzazione Brotzu. Per oggi, i confederali hanno deciso di chiamare a raccolta i lavoratori per un sit in–assemblea. È organizzato per le 9.30 di stamattina, andrà avanti fino alle 13 e si terrà davanti all’ingresso dell’ospedale San Michele, in via Peretti.

L’iniziativa dei sindacati è stata proclamata per tenere accesi i riflettori su diverse criticità che sono contestate dai lavoratori dell’Azienda ospedaliera diretta da Agnese Foddis.

Sono tre i punti fondamentali, secondo le sigle sindacali, su cui l’Arnas Brotzu deve intervenire. «Gli stipendi devono essere equiparati al resto d’Italia. E poi trasparenza nella contrattazione decentrata e assunzione del personale», si legge nel volantino che annuncia la protesta, invocando una partecipazione massiccia da parte dei lavoratori. (fr. me.)

