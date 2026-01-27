«Un sistema con troppi limiti e la Tari cresce» 

È un problema che l’amministrazione spera di risolvere quando entrerà in funzione il nuovo servizio sui rifiuti. Il degrado accanto ai contenitori per la raccolta degli abiti usati è all’ordine del giorno. «Sempre più spesso vengono manomessi da qualcuno che preleva alcuni indumenti e getta all’esterno quelli a cui non è interessato», tuona Alessio Mereu, FdI. «Sarebbe opportuno che questi contenitori venissero posizionati all’interno degli ecocentri, dove è possibile garantire il corretto funzionamento», aggiunge. Forse negli econcentri no, o non solo. Ma il nuovo servizio di Igiene del suolo prevede che i contenitori «saranno installati per la maggior parte in aree chiuse e vigilate, come parchi, parrocchie, grandi catene di supermercati ed edifici pubblici», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi.

Sul nuovo bando restano tutti i dubbi delle opposizioni. «Il nuovo servizio resta imperniato sui mastelli che hanno mostrato tutti i limiti», spiega Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «La raccolta è onerosa per i cittadini e decoro e pulizia della città restano un miraggio. Quello che è certo è che nonostante il contributo regionale, la Tari è destinata a crescere sensibilmente, come risulta confermato dal bilancio di previsione, da cui si evince una crescita del 30% della tariffa dal 2025 al 2027». ( ma. mad. )

