Un siluro di Pobega salva il Milan 2 a Bologna 

Bologna 1

Milan 1

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos, Ferguson, Schouten (40' st Medel), Dominguez, Aebischer (28' st Moro), Sansone (12' st Zirkzee), Barrow (28' st Lykogiannis). In panchina Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Amey, Pyyhtia). All. Motta.

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Florenzi (12' st Calabria), Kalulu, Thiaw (36' st Gabbia), Ballo-Tourè, Pobega, Vranckx, Saelemaekers (12' st Messias), De Ketelaere (25' st Diaz), Rebic, Origi (25' st Leao). In panchina Tatarusanu, Mirante, Hernandez, Tomori, Bennacer, Adli, Tonali, Bakayoko, Krunic, Giroud). Allenatore Pioli.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 1' Sansone, 40' Pobega

Bologna. Sansone rovina i piani di Pioli: il Bologna ferma il Milan, costringendolo al secondo pareggio consecutivo in campionato (1-1), confermandosi tra le squadre più in forma del momento. Pobega raddrizza un match nato male, ma i rossoneri, in formazione largamente rivista, non trovano il sorpasso neppure con gli innesti dei calibri pesanti e offrono così all'Inter la chance del sorpasso al quarto posto. Pioli lascia a riposo molti titolari di Champions e dopo appena, 32 secondi, Sansone porta in vantaggio il Bologna. Passano pochi minuti e, al 40’ la conclusione dal limite di Pobega bacia il palo e si infila in rete per il pareggio. nelle ripresa entrambe hanno l’occasione per vincere ma il pari resiste sino alla fine.

