Un silo squarciato nella centrale Enel: operaio in ospedale 

Grande apprensione ieri alla centrale Enel di Portovesme per un incidente sul lavoro a seguito del quale un operaio è stato trasferito all’ospedale Sirai per accertamenti.

Un silo adiacente all’Area 5, con all’interno del calcare (indispensabile nel ciclo produttivo per l’abbattimento dello zolfo), si è squarciato. Nei pressi del silo un operaio era impegnato in un intervento con l’autospurgo ed è stato raggiunto dal contenuto, mentre le lamiere del serbatoio squarciato hanno colpito il mezzo, danneggiandone la parte posteriore. L’operaio non avrebbe riportato ferite ma è stato portato in ospedale per accertamenti. Il cedimento del silo ha provocato anche lo sfondamento di un muro perimetrale, nel lato delll’Area 5. L’incidente, viste le dimensioni del serbatoio, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche per l’operaio.

In un’altra occasione, nel 2013, un altro silo della centrale finì al centro dell’attenzione: si trattava di uno dei quattro grandi serbatoi di calcare. In quel caso la preoccupazione dei lavoratori era dovuta alla deformazione del silo, che appariva come schiacciato all’estremità. Poi il grande serbatoio fu sostituito.

Ora, rispetto all’incidente di ieri, sarà necessario fare luce sulle cause del cedimento: gli Rls dell Enel (i delegati sindacali che si occupano della sicurezza nel posto di lavoro), così come i tecnici della centrale termoelettrica, avranno in compito di fare chiarezza.

