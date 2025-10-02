Un sì tra i nuraghi di Tamuli 

Si sono promessi amore eterno nel villaggio nuragico di Tamuli. La cerimonia, civile, è stata animata dai canti della tradizione eseguiti dal coro Città di Macomer, che ha reso più suggestivo l'inedito evento. La scelta di sposarsi in questo luogo storico è motivata dal desiderio di combinare l'amore e la celebrazione con la valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio.

Richiesta accolta

Gli sposi, Silvia Puggioni e Marco Rinaudo (lei di Macomer e lui del Trentino), entrambi musicisti, avevano chiesto come possibile location il sito archeologico nella collina che domina la cittadina, tra i più importanti dell'Isola, meta di migliaia di visitatori, gestita dalla cooperativa Esedra. Grazie all'impegno dell'ufficio di Stato Civile del Comune, il sindaco, Riccardo Uda, ha potuto celebrare l'unione tra i due giovani in una cornice unica e incantevole. Una iniziativa inedita nella storia della cittadina, che l'amministrazione comunale ha accolto con grande favore per venire incontro alle esigenze dei due sposi e allo stesso tempo valorizzare uno dei siti archeologici di maggior pregio e bellezza del territorio comunale, la cui unicità lo rende rilevante nell'intero patrimonio archeologico regionale. Un luogo suggestivo che ha attratto anche i parenti e amici degli sposi, contribuendo alla promozione del territorio.

«È la prima volta che una coppia sceglie Tamuli per sposarsi - dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo-. Siamo più che convinti che celebrare eventi in questi siti può aumentare la visibilità del patrimonio culturale e valorizzare il territorio, in particolare questo sito, dove c'è tanta storia e tanta cultura. Tutto rientra nella valorizzazione, dal punto di vista ambientale e turistico. Queste manifestazioni danno visibilità».

«Bisogna fare di più»

Delia Cualbu, wedding planner, una specialista nel settore, propone interventi specifici: «È la prima volta di Tamuli, ma – si chiede l’imprenditrice – ci sarà futuro? Per ora si tratta di un caso isolato. Il tutto potrà avere seguito se esiste una promozione strutturata, con la collaborazione tra pubblico e privato. Non basta l'unicità e non basta il potenziale. Occorre investire risorse, lavorarci e il Comune deve affidare tutto a chi ha competenze nel settore. Celebrare il matrimonio tra i nuraghi è un fatto unico e originale, ma se non si investe rischia di rimanere comunque un fatto isolato». La ricetta di Cualbu è questa: «Ecco, bisogna investire e fare una promozione strutturata, affinché ci sia il richiamo continuo, non solo per gli sposi del posto, ma anche per coppie da altre parti dell'Italia, dall'Europa e da tutto il mondo». Un appello rivolto non soltanto al Comune di Macomer, ma anche a tutti quelli dell'Isola e alla Regione.

