«Un Settembre povero di cultura» 

Per il sindaco Massimiliano Sanna «un ricco cartellone con un’ampia offerta di eventi adatti ad ogni tipo di pubblico, con l’obiettivo di allungare la stagione turistica»; per la minoranza consiliare «un calendario debole e insufficiente». È diametralmente opposta la visione sul programma del “Settembre Oristanese”, tradizionale appuntamento che ogni anno anima l’intero mese in città. L’opposizione di centrosinistra, che ha racchiuso il suo giudizio negativo in un’interrogazione al primo cittadino, si domanda se «nonostante la lunga tradizione della manifestazione che annualmente propone importanti appuntamenti, il sindaco e la Giunta comunale considerino o meno le politiche culturali, gli eventi sportivi e di spettacolo quali elementi essenziali e motore di sviluppo sociale ed economico». Nel documento, sottoscritto da Efisio Sanna, Francesca Marchi, Umberto Marcoli, Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga e Francesco Federico, la prima firmataria Carla Della Volpe ribadisce che «la cultura svolge un ruolo cruciale per la rigenerazione urbana e la costituzione di città più vivibili e sostenibili». Il programma del Settembre Oristanese ha preso il via all’inizio del mese con l’evento Power Of Sport, a cura dell’associazione Sea Scout, e comprende tra gli altri appuntamenti, la Festa di Santa Croce, le Giornate europee del patrimonio e il ritorno della mostra mercato Mediterranea che aprirà i battenti in piazza Eleonora dal 22 al 26 settembre.

