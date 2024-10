Un settembre da record 

Un settembre da incorniciare per il mercato turistico del Nord ovest Sardegna, con la città di Alghero che, da sola, riesce a trainare l’occupazione alberghiera dell’intera Provincia. Sono più che positivi i dati di fine estate in mano a Federalberghi-Confcommercio: su un campione di 136.590 posti letto, l’indice di riempimento ha superato l’80% contro il 76% del settembre 2023. Sono stati presi in considerazione 9.750 arrivi nazionali che hanno generato 28.036 presenze e 19.069 arrivi d'oltralpe che trascinano 67.531 presenze.Lo zoccolo duro dei visitatori di fine stagione ha scelto Alghero. Merito delle bellezze della Riviera del Corallo che si conferma locomotiva del mercato dell’accoglienza, superando la media provinciale con un indice di occupazione all’85,46%. Il boom di presenze nella città catalana ha annientato la leggera flessione dei numeri registrati a Sassari, Castelsardo, Stintino, Valledoria e Golfo dell'Asinara, località che si sono fermate al 68,56% di occupazione, contro il quasi 70% dell’anno precedente.

Camere sold-out

«Alghero raggiunge livelli di occupazione da record, anche rispetto all’anno 2022 – sottolinea il presidente provinciale di Federalberghi, Stefano Visconti – confermandosi quindi meta prediletta in Sardegna dai vacanzieri di tutta Europa». Il referente degli albergatori riferisce anche di un gradito ritorno del turismo europeo, mercato prediletto dagli imprenditori delle vacanze, con una notevole capacità di spesa. «Il Nord Sardegna in generale è oramai da tempo destinazione graditissima al turismo marino balneare internazionale, con presenza assidua di visitatori tedeschi, inglesi, francesi, svizzeri, spagnoli e scandinavi. Per questo - continua Visconti - sarà opportuno ragionare col sistema aeroportuale del Nord Sardegna sul potenziamento di collegamenti da mercati maturi, cioè che già conoscono e apprezzano il nostro prodotto turistico e che, al momento, sono poco o per niente collegati». Il Comune, da parte sua, ha investito sulla promozione della destinazione, attraverso grandi eventi culturali e di spettacolo, oltre che nella valorizzazione dei siti museali, archeologici e ambientali della città. Il meteo ha dato una mano. (c. fi.)

