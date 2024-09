Un set in ogni angolo del paese Seui è la piccola patria del docufilm 

Tanti seuesi si sono già candidati come attori e comparse, mentre ogni angolo del paese e del circondario si sta trasformando in un set. Seui accoglie “Cinemadamare”, il campus itinerante per giovani filmaker provenienti da tutto il mondo.

Lezioni di regia

Un vero e proprio raduno di appassionati di cinema e docufiction, realizzato in collaborazione con ben 55 Università e diverse scuole di cinematografia internazionali. Con la direzione di Franco Rina, fino a sabato i partecipanti realizzeranno cortometraggi e documentari per raccontare il paese, la gente, le storie. Seui sarà una piccola patria del cinema, con workshop e lezioni di regia, nonché proiezioni di film per tutti. L’iniziativa, presentata ieri, è finanziata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Moi e ha come obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, «lo scambio creativo e culturale in particolare fra i giovani».

Unica tappa nell’Isola

Un’occasione per il paese, tappa del campus itinerante che, per tutta l’estate, si svolge in nove regioni italiane, cambiando con cadenza settimanale in città e paesi diversi. In ogni tappa si realizzano appunto decine di cortometraggi, documenti che al di là del valore artistico, raccontano un luogo e la sua gente in questo preciso momento storico.

Vacanza di lavoro

Attraverso la realizzazione di questi lavori, i ragazzi e le ragazze impegnati in questo progetto dovranno infatti raccontare Seui attraverso le esperienze maturate in questi giorni di soggiorno. Questi futuri cineasti dovranno dunque immergersi in un mondo lontano dal caos di una città, la cui quotidianità è scandita da ritmi più lenti, dove la cultura e la tradizione sono ancora una realtà che non solo sopravvive ma vive nelle case e nella gente. Inoltre i giovani potranno immergersi nel verde di una natura incontaminata che avvolge la comunità come una madre donandole protezione.

L’entusiasmo

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dall’intera comunità seuese, e sono tanti i cittadini che si sono candidati per partecipare al progetto come parte attiva, cimentandosi così nel ruolo di attori o di semplici comparse.

L’invito esteso a tutti

Attraverso questa iniziativa inoltre il sindaco Moi ha potuto aprire idealmente le porte del paese anche agli appassionati di cinema e cortometraggi provenienti da tutta la Sardegna. Chi vuole lo può fare in maniera gratuita e approfondire così le tecniche e i rudimenti necessari per la realizzazione di un corto e di opere audiovisive. Il campus si concluderà sabato con un appuntamento in piazza delle Milizie dove verranno proiettati i cortometraggi realizzati in questa settimana.

