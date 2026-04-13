Un servizio  per evitare i contenziosi 

Mettere ordine per evitare che i problemi esplodano dopo.

Questo, in sintesi, l’obiettivo della riorganizzazione varata dalla Giunta, che istituisce un nuovo Servizio giuridico-amministrativo nel settore Sviluppo del territorio. Una scelta che arriva in un momento in cui la complessità delle pratiche cresce. Il nuovo ufficio avrà un ruolo chiave: affiancare gli altri servizi, verificare gli atti, uniformare le interpretazioni delle norme. Tradotto: meno margini di errore e più solidità nei procedimenti, soprattutto quelli più delicati sul fronte urbanistico e amministrativo.

Dietro la decisione, però, si intravede anche un’altra esigenza: evitare che questioni tecniche si trasformino in contenziosi. Negli ultimi anni, tra accessi agli atti contestati e ricorsi che hanno rimesso in discussione procedure già concluse, qualche crepa si è vista. E quando accade, i tempi si allungano. La riorganizzazione punta quindi a prevenire più che rincorrere i problemi, accorpando competenze oggi disperse e creando un presidio giuridico interno. Senza nuovi costi: la delibera chiarisce infatti che «l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria». Sullo sfondo resta una linea chiara: rafforzare la macchina amministrativa per ridurre al minimo gli intoppi. ( m. g. )

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