Un sentiero sicuro per persone disabili  

Nel bosco Seleni c’è un sentiero fruibile anche dagli escursionisti disabili. Si chiama Àndala Segura e ieri ha ospitato la chiusura del “design for all” sui sentieri Forestas. Ed è proprio l’agenzia regionale che si sta impegnando a colmare i gap esistenti per rendere i sentieri praticabili da tutti. «Lanusei è stata la tappa finale della settimana del design for all, cioè l'approccio che la Regione si è data con il nuovo regolamento regionale per includere tutte le esigenze e bisogni speciali delle tre categorie di disabilità, motoria, sensoriale e della sfera psichico - cognitiva per far sì che i sentieri siano percorribili da tutti – spiega Alessio Saba, dell’agenzia Forestas e coordinatore della rete escursionistica regionale – col regolamento cercheremo di potenziare i chilometri di rete sentieristica accessibili».

Àndala probabilmente sarà il primo sentiero inserito nella Res come accessibile a tutte e tre le categorie di fruitori. Per realizzarlo sono stati messi in campo fondi del Gal Ogliastra (60mila euro) e comunali (10mila). «Un grande risultato – dice la vice sindaca Maria Tegas - perché fa parte del progetto di questa amministrazione, mettere a disposizione questo sentiero anche alle persone che hanno delle disabilità per noi credo che sia l'obiettivo principale». Imprescindibile la presenza del Club alpino Italiano. «La collaborazione da parte del Cai è più che altro nella fase progettazione dei sentieri – commenta Pier Francesco Boi, neo presidente regionale del Cai Sardegna - per fornire dei pareri sui criteri e sulle modalità di selezione dei percorsi più idonei ad essere attrezzati per le diverse disabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA