Guspini.
14 novembre 2025 alle 00:28

Un sentiero per Sa rocca incuaddigada 

La giunta del sindaco Giuseppe De Fanti ha approvato una delibera per interventi nel sentiero di accesso al monumento naturalistico Sa Rocca Incuaddigada, a Guspini. I fondi necessari sono arrivati dal Fondo sviluppo per le montagne italiane, Fosmit dell’annualità del 2022 che aveva finanziato la manutenzione e valorizzazione dell’area.

I luoghi

«Sa Rocca Incuaddigada è un suggestivo monolite granitico la cui particolare forma lo fa apparire in equilibrio precario sul basamento roccioso – si legge nel documento –. Il nome sardo, significa letteralmente “la roccia accavallata” o “a cavalcioni”, e descrive perfettamente la posizione del masso, come sospeso tra cielo e terra. Situata sulle pendici del Monte Santa Margherita, la roccia domina il paesaggio circostante offrendo un punto panoramico di grande fascino. Si raggiunge attraverso un percorso di circa due chilometri abbastanza facile, con un dislivello di 220 metri, che attraversa ambienti naturali di macchia mediterranea, immersi nella quiete e nei profumi della montagna».

Le risorse inizialmente stanziate dalla regione erano pari a 11.210 euro, ma dopo la ripartizione tra i soggetti beneficiari, secondo le disposizioni della Giunta regionale in carica nel 2022, al Comune di Guspini è pervenuta una quota parte di 52.828 euro. Il servizio Opere pubbliche e ambiente del Comune ha deciso di destinare il finanziamento assegnato a redigere un progetto esecutivo proprio per “interventi di manutenzione e valorizzazione del sentiero di accesso a Sa Rocca”.

Soddisfatti i componenti del gruppo Impari della minoranza nel Consiglio comunale, il capo gruppo Marcello Pistis: «Il riconoscimento di Sa Rocca Incuaddigada quale monumento naturale, con decreto dell’allora assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, con annesso finanziamento regionale di 20.000 euro per il percorso, è stato un tassello importante, venuto a seguito di una mozione consiliare presentata dal nostro gruppo e approvata all’unanimità quattro anni fa. Insieme ad un finanziamento di quasi 150.000 euro per i basalti colonnari stanziato l’anno successivo dallo stesso assessore. Crediamo si possa fare ancora molto per i tanti siti di interesse che attendono di essere resi fruibili e valorizzati».

