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Nel bosco.
19 maggio 2026 alle 00:37

Un sentiero accessibile a tutti 

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Un sentiero che diffonde inclusione. Un cambio di passo, a pochi metri dalla statua del Redentore. «Ci tenevamo parecchio: questo percorso in mezzo al bosco permetterà anche alle persone con disabilità di raggiungere la chiesa del Monte», afferma Marco Canu, assessore comunale all’Ambiente. Un percorso privo di barriere architettoniche. Immerso nel verde, inserito alla perfezione in un contesto naturalistico da favola. Ecco i circa 150 metri inaugurati nel pomeriggio di ieri, alla presenza anche del sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu. Canu aggiunge: «Siamo molto soddisfatti anche perché non è stato facile ottenere un simile risultato. L’iter è stato complesso dal punto di vista burocratico perché ci troviamo in una zona vincolata. A breve completeremo l’opera dotandola pure di illuminazione, in modo da renderla fruibile anche nelle ore notturne». Intanto, i primi turisti cominciano ad arrivare. «Il sentiero è un primo passo per rendere questo luogo più accogliente», dice Antonio Costa, del comitato Monte Ortobene Ultima spiaggia. «Ora aspettiamo altre opere». (g. l.)

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