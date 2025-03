«Un seme di speranza per tutti» 

Nuova incursione artistica delle ragazze della comunità femminile di Madame Foile per le vie di Villacidro. Nel cuore della notte, alle tre del mattino fra martedì e mercoledì, dodici donne suddivise in piccole squadre formate dalle ospiti della scuola d’arte e tessitura e dalle collaboratrici del progetto sociale, hanno attraversato le zone di via Nazionale, via Sassari, la zona dietro la chiesa di Sant’Antonio, i quartieri del centro storico. La loro missione: lasciare sulle soglie delle case e nelle buche delle lettere cinquecento piccole buste, impreziosite da un filo di lana e chiuse da un bottoncino colorato.

L’auspicio

«Qualche mese fa, abbiamo lasciato nelle case villacidresi i nostri “sassi scritti”, contenenti pensieri e brevi frasi poetiche», racconta Veronica Usula, direttrice della scuola di tessitura di Madame Foile di via Carmine, che ospita donne sofferenti mentali, e arteterapeuta. «Ho scelto di chiamare questa nuova azione collettiva al femminile “Dentro un fiore”, frase che racchiude il gesto e il senso dell'iniziativa», spiega l’artista.All’interno di ogni bustina, realizzata con le pagine di vecchi libri, abbiamo inserito dei semi selvatici e una poesia scritta da Veronica Usula, che parla di femminilità, maternità e rinascita. «Un dono gentile che ci auguriamo possa far germogliare consapevolezza di sé e speranza», aggiunge l’ideatrice della proposta.

Il dono

Oltre la poesia e i semi di fiori ed erbe spontanee, la bustina contiene un invito per tutte ad avvicinarsi alla realtà della scuola femminile come luogo di cura della donna, d'arte e di confronto. «Per la prima volta, la proposta artistica è dichiarata e firmata Madame Foile – spiega Veronica Usula –. Il principio dietro questo gesto è “Semina te stessa”. Il seme è simbolo di vita, va curato affinché possa crescere. Ci auguriamo che le donne che hanno ricevuto questo dono possano scegliere di rinascere e vivere la loro integrità di donna, fiorendo giorno dopo giorno».

Il ringraziamento

Il nuovo flash mob di Madame Foile ha lasciato il segno nelle donne che hanno ricevuto la piccola e delicata bustina appesa alla maniglia della propria casa; in tante hanno voluto ringraziare le donne sulla pagina Facebook della scuola di arte e terapia al femminile, postando le foto del dono e descrivendo le emozioni suscitate dall’inatteso ritrovamento mattutino.

