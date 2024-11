Un selciato pieno di trappole  

Sampietrini, croce e delizia. Quelli che da oggi saranno calpestabili nella rinnovata piazza Roma rappresentano un bel vedere; quelli a pezzi e divelti che talora da oltre dieci anni deturpano altri angoli del centro di Carbonia sono la causa degli strali di automobilisti e pedoni che, dinanzi allo scempio, fanno fatica a capire in cosa sia realmente consistita la miglioria urbanistica. C’è di buono intanto che oggi, al più tardi domani, la nuova pavimentazione in tozzetti nello slargo a fianco a piazza Roma sarà di nuovo transitabile dopo circa due mesi di lavori: «L’impresa – preannuncia l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – ritiene che da oggi il transito in via Manno sia compatibile con le restanti lavorazioni da compiere anche grazie a ribassi d’asta: cioè l’installazione di barriere idrauliche a scomparsa che sostituiranno le transenne e il ripristino dei bagni pubblici in piazza Marmilla». L’area sarebbe stata comunque accessibile in dicembre in vista dei mercatini natalizi.

I lavori

I sampietrini sarebbero stati fissati con una tecnica diversa da quella adottata nel passato a Carbonia. Già, perché la posa dei cubetti in pietra non sempre ha avuto esito felice in città. Nella centrale via Gramsci angolo con via Istria, da oltre dieci anni sono totalmente smantellati: «Si sono succedute tre amministrazioni comunali - ricorda Federica Salvagnolu, dell’omonimo emporio che si affaccia sull’incrocio – e mai nessuna ha pensato di stendere provvisoriamente almeno un filo di cemento, intanto le persone hanno continuato a inciampare e le auto e le moto a rovinarsi». Pure nel tratto alto di via Gramsci ci sono punti (mai quanto come in via Istria) in cui i blocchetti divelti non sono mai stati riposizionati. In piazza Rinascita il cedimento dei sampietrini nella primavera del 2016 diede vita nel cuore della campagna elettorale a “sfottò” sui social: i diversi buchi lasciati dalle decine di tozzetti rimossi sono stati cementati (ma è soluzione provvisoria) solo di recente: «Se bastava una colata di cemento - fa notare Aldo Arrius, pensionato residente in via Nuoro – non si capisce perché prima di intervenire siano trascorsi anni».

La preoccupazione

Il timore è che serva un’eternità per sistemare i tratti di tozzetti in granito divelti in piazza Ciusa e quelli nella confluenza fra piazza Rinascita (dove si registrano altri cedimenti) con via e vico Nuoro: «Non ci vorrà un’eternità – afferma l’assessore – perché sono state destinate risorse apposite proprio per risolvere la questione sampietrini entro un paio di mesi: le priorità sono via Gramsci- Istria e piazza Ciusa».

