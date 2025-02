Qualcuno direbbe: è la democrazia baby. Non sempre vince chi ha più voti. Chiedere a Pierino Cannas, che aveva guardato Salvatore Corrias andare in Consiglio regionale. La storia si ripete al giorno d’oggi con Giorgio Murino, fresco sconfitto nella partita a due per la segreteria di Forza Italia. Renato Pilia, avvocato di Lanusei, assessore della giunta Burchi, ha potuto contare sul voto ponderato dei grandi elettori, dove un consigliere comunale di Lanusei o Tortolì può esprimere 8 preferenze in luogo di una. In cinque, Pilia compreso, hanno espresso 40 voti. Abbastanza da fare la differenza. La mozione Murino infatti aveva 112 elettori, quella Pilia 80.

Lo sconfitto

«Paradossalmente abbiamo un segretario di minoranza – – osserva Murino – Questo è avvenuto non certamente perché noi eravamo meno di chi ha votato la mozione numero 1 ma grazie al regolamento congressuale. Pertanto adesso ci corre l’obbligo di difendere e attuare la nostra mozione affinché il partito, che ha visto crescere il numero dei suoi simpatizzanti, possa realizzare i sogni dei cittadini. A Renato Pilia auguro buon lavoro nell’interesse unitario del partito con l’auspicio di iniziare il dialogo con la componente che ha appoggiato la componente numero 2 con lealtà e spirito di servizio». Di fatto subito in tanti hanno cominciato a ragionare su quali siano state le dinamiche che hanno modificato le istanze dei maggiori portatori di voti del partito. Con i quali bisognerà fare i conti per le prossime scadenze elettorali. Murino apre subito al dialogo: «All’uopo saremo lieti di dare il nostro contributo per il bene comune». Nell’urna del Garibaldi è andata così: Pilia ha ottenuto 139 preferenze contro le 120 di Giorgio Murino. I grandi elettori che sono risultati determinanti per assegnare la segreteria sono Sandra Aresu, assessore ai Servizi sociali del Comune di Lanusei, Alessio Canu, assessore allo Sport di Lotzorai, Mara Mascia e Michele Fanni, presidente del Consiglio e consigliere con delega al commercio a Tortolì.

