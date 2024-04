Un sedicenne trascina l’Amsicora al comando 

Se l’Amsicora oggi è al primo posto nella serie A Élite maschile di hockey su prato lo deve anche al gioco e alla velocità che ha imbrigliato la Lazio, battuta 2-1. Ma lo deve soprattutto al sedicenne Francesco Atzori, che festeggia il compleanno con due reti in perfetta sincronia. La prima dopo tre minuti, la seconda a tre minuti dalla fine.

Con la Lazio dell’ex Luca Angius è stato difficile. Squadra veloce, giovane, schemi applicati a memoria, l’Amsicora si pone sullo stesso piano. Passata in vantaggio con Atzori è raggiunta in apertura della seconda frazione (corto di Brocco). Poi non punge più mentre la Lazio non sfrutta tre corti. I romani calano nell’ultimo quarto, l’Amsicora cresce, sfiora il raddoppio. E approfitta della doppia superiorità numerica, quando Atzori risolve una mischia.

Esce dalle nebbie la Ferrini, nel modo più appagante, vincendo a Brà 3-2. Si rimette così in movimento, si avvicina al quarto posto e lascia i campioni d’Italia nei pasticci. Primo vantaggio con il corto di Edris, subito raggiunta. Nuovo vantaggio dopo il riposo, Ojeda su corto, Bra pareggia. La Ferrini cerca la vittoria: la trova all’ultimo minuto, dopo due corti senza esito, con Lorenzo Fois.

In Serie A1 maschile la Juvenilia Uras batte 5-2 il Cus Pisa nel recupero della prima giornata e balza al secondo posto. Una vittoria firmata da Mattia Murgia con una tripletta, e Rizwan con due reti.( m.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA