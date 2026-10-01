Un secolo nel segno dell’accoglienza 

In un tempo che sembra tornare indietro, gli alunni di ieri e quelli di oggi, si ritrovano tutti insieme per festeggiare una data speciale. Era il 1° ottobre 1926 quando l’asilo Steria di via XX Settembre, che è anche comunità alloggio per mamme con figli e per minori affidati dal tribunale, aprì le porte per la prima volta.

Il traguardo

Ieri la storica struttura gestita dalla Congregazione delle Figlie della Carità con a capo suor Giuliana Crobu, ha tagliato il traguardo del secolo di accoglienza. «Pensiamo ai 100 anni di storia di questa Casa», ha detto il parroco della basilica di Sant’Elena don Alfredo Fadda che ha celebrato la messa assieme a don Davide Collu, parroco di San Luca, «a tutte le meraviglie che ha visto, a tutti i bambini che sono passati e a quanti poveri sono stati assistiti. Una Casa che ha vissuto la guerra e che ha aiutato tante persone». Accanto a lui suor Giuliana ha aggiunto: «Questa per noi è un data importantissima. Sono venuti a festeggiare con noi tanti alunni che hanno fatto la storia di questa scuola».

I racconti

Tra loro anche Maria Giovanna Murgia, 65 anni, che allo Steria è stata in casa famiglia. «Sono stata ospite con i miei due figli» racconta, «fuggivamo da una storia di maltrattamenti in famiglia. Qui mi hanno salvato e qui sono ancora oggi come volontaria perché ho capito cosa vuol dire avere una persona che ti ascolta. In questa struttura ho trovato il modo di venire fuori dalla situazione che stavo vivendo in casa».

Luisa Perra, 82 anni, allo Steria ha invece fatto l’asilo e le elementari: «Ricordo che eravamo moltissimi e per tutti i cinque anni avevamo la stessa maestra, Anita Sole». Maria Bonaria Perra, 75 anni, stringe in mano una fotografia in bianco e nero: «Sono io che gioco con i cubetti, avevo come maestra suor Giuseppina e le volevo tanto bene. Di questa scuola ho solo ricordi bellissimi». Fotografie di classi numerosissime che, aggiunge Gianna Erriu, 70 anni, «adesso non esistono più. Io qui sono stata in collegio dal 1965 al 1973». Paolo Isola ha 73 anni e racconta: «In suor Maria Aresu avevo trovato la mia guida e qui ho messo le radici della mia fede, imparando a socializzare e a essere meno introverso».

Da falegname a psicologo

Una storia particolare è quella di Donato Ortu 67 anni: «Sono entrato nella struttura 40 anni fa come falegname», spiega. «All’epoca c’era suor Gabriella, una forza della natura, era calzolaia e la aiutavo anche a fare le scarpe. È stato un periodo bellissimo. E da allora non sono mai andato via. Ora sono diventato psicologo e aiuto nella gestione della casa».

Dopo la messa è il tempo del taglio di una grande torta, dove sono impressi i principi fondamentali dell’Asilo Steria: “Un secolo di amore, educazione e speranza”. I festeggiamenti per il centenario proseguiranno con Monumenti aperti, sabato 10 e domenica 11 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA