Un secolo fa l’inaugurazione del campo del Cagliari: «La storia iniziò in via Pola» 

Nel pieno centro della città, dove oggi c’è la Mem, esattamente un secolo fa sorgeva il campo di via Pola. E proprio alla Mem venerdì sera, si è tenuto l’incontro dedicato al centenario dello stadio, ricco di fotografie e ricordi, che dal 1925 al 1951 accolse i primi passi del Cagliari Calcio.

Un secolo fa

A ricostruire la storia dello stadio è stato Mario Fadda, delegato regionale della Siss e promotore dell’iniziativa. Lui che da anni lavora negli archivi per rievocare una pagina fondamentale del calcio sardo. «Il campo fu inaugurato il 22 novembre del 1925 ed era esattamente qui – ha spiegato – con la tribuna dove ora ci sono le palazzine e la gradinata sul lato opposto. Sembra strano a pensarlo oggi, ma via Pola non esisteva ancora. In 25 anni il Cagliari ha vinto la Serie C del ’31, giocato cinque campionati di B e superato un fallimento». Tante le testimonianze e le riflessioni, come quella Nicola Riva - figlio di Rombo di Tuono - in rappresentanza del Cagliari Calcio, che ha ricordato il valore emotivo del luogo: «Qui la squadra consacrò i suoi colori tradizionali. È emozionante immaginare lo stadio com’era. Penso che sarebbe bello avere un plastico dello stadio nello stesso luogo dove prima sorgeva». L’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta ha sottolineato come l’iniziativa arrivi in un momento cruciale per il progetto del nuovo stadio che sembra vedere uno sviluppo imminente: «Guardiamo al futuro, ma senza perdere di vista le nostre radici – ha detto –. Il ricordo di questo campo mi riporta alla memoria diversi ricordi di mio padre, che il quel campo muoveva i primi passi nel calcio dilettantistico».

I testimoni

Presenti anche i discendenti dei pionieri: Riccardo Cugusi, nipote di Agostino, il presidente che inaugurò l’impianto, e Renato Figari, che ha ricordato lo zio Cocchino, primo marcatore della storia rossoblù che oggi ha la sua fotografia all’ingresso dell’Unipol Domus.

La storia di via Pola si chiuse nel 1951, quando il Cagliari si trasferì all’Amsicora e il vecchio campo lasciò spazio prima a un mercato rionale e poi alla Mem. «Lo stadio di via Pola aveva una capienza troppo piccola, poteva ospitare infatti solo 5mila persone -a ricordato Fadda –. Provarono a trovare una sistemazione prima in via Scano e a Monserrato, senza buoni risultati. L’ultima partita ufficiale nello stadio di via Pola è con la finale del campionato di seconda divisione del 10 giugno 1951. Dal settembre dello stesso anno il Cagliari si trasferirà definitivamente nel nuovo stadio».



