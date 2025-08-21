Un secolo dopo ritornano gli struzzi 

Dodici ragazzi e un sogno. Un allevamento di struzzi, in Ogliastra, a Lanusei. Dopo oltre un secolo dall'avventura visionaria del cavalier Peppino Meloni. Sono tutti giovanissimi, hanno tra i 18 e i 24 anni, uniti da una forte amicizia e passione comune hanno da poco creato l'associazione Struzzi Lanusei. Ma come nasce questa "folle" idea di riportare in voga un'impresa epica che si era chiusa negli anni trenta del secolo scorso? «È partito tutto per gioco, un giorno, stavamo chiacchierando e ispirati anche dalla storia del cavalier Meloni, abbiamo pensato di provare anche noi a realizzare un allevamento di struzzi. Abbiamo una passione per gli animali, anche selvatici. Ci siamo informati e consultati e abbiamo capito che era fattibile, così abbiamo acquistato sei esemplari di struzzo africano». A parlare è Andrea Boi, 22 anni, portavoce del gruppo, in comune la passione anche per il tiro al piattello. Fanno tutti parte dell'associazione Don Bosco che organizza la festa paesana. E ora questa nuova avventura. Riportare in vita il folle sogno di un ogliastrino oltre un secolo fa.

La storia

Ripetere quella storia, quell'audace avventura che fu di un uomo, un maestro elementare, Peppino Meloni, che nel 1910 fu illuminato da un'intuizione: allevare struzzi. Centoventicinque anni fa le piume di questo animale all’epoca erano uno degli accessori più in voga nella moda. Il commercio era fiorente. I primi esemplari arrivarono dalla Germania, ma si ambientano talmente bene che venne realizzato a Tortolì nella zona di Baccasara uno stabilimento di circa 26 ettari, che arrivò a ospitare 175 struzzi. Franceschino il figlio continuò l'impresa insieme al padre con lo struzzodromo, un campo da corsa, con gare spettacolari. Oltre essere cavalcati, alcuni di questi vennero allenati a trainare sulky e calessi e usati per tournée pubblicitarie in mezza Europa. Un'impresa visionaria che portò a Meloni il titolo di Cavaliere della Croce al Merito della Corona d’Italia. Di questa mirabolante impresa ne racconta lo scrittore e regista Bepi Vigna ne "L'uomo che sognava gli struzzi" e Riccardo Virdis nel libro "L'affascinante avventura dei Meloni".

Il presente

Con un occhio al passato ma con i piedi ben piantati al presente questo gruppo di ragazzi riporta ai tempi di oggi quella stessa visione. Partendo da un allevamento di struzzi con i primi sei esemplari. «I progetti sono tanti – dicono – un passo dopo l'altro, per ora si parte con l'allevamento, poi si vedrà».

