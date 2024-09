Un secolo di vita per zia Maria 

Ieri Lunamatrona ha festeggiato Maria Carrucciu, una nuova centenaria. Casalinga per tutta la vita, a 65 anni ha sposato Salvatore Mercurio, scomparso circa dieci anni fa. L’arzilla vecchietta ha una memoria di ferro e si ricorda aneddoti e fatti di cronaca del suo paese in maniera eccezionale. Attualmente risiede nella casa di riposo “Cottolengo” di Lunamatrona, gestita dalle suore, un luogo che Maria descrive come molto accogliente e per cui dice di trovarsi benissimo.

Per l’occasione è stata celebrata una messa in suo onore, officiata dal parroco del paese, Francesco Murgia. «Siamo felici di festeggiare Tzia Maria, la terza centenaria ancora in vita a Lunamatrona. Il nostro paese è sempre più longevo», ha dichiarato il sindaco Italo Carruciu. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA