Un secolo di vita  per nonna Olmita  

Grande festa ieri in via Coghinas a Carbonia, dove Demetria Pinna per tutti tzia Olmita, ha festeggiato i cento anni. Nata a Sindia in provincia di Nuoro nel 1923, vedova di Antonello Daga è arrivata Carbonia dal 1947 a seguito del marito che venne nel Sulcis per lavorare nella miniera di Seruci.

Ha avuto tre figli, sette nipoti e nove pronipoti. Tzia Olmita per tanti anni ha portato avanti alcune attività commerciali di generi alimentari nel centro cittadino, prima in via Puglie e via Nuoro. Ha inoltre gestito un ristorante nella località marina di Porto Pino.È stata festeggiata da parenti, vicini di casa e dai sindaci di Carbonia e Sindia (Pietro Morittu e Demetrio Daga). Dal paese del Marghine è arrivata anche un delegazione della Polizia locale.

