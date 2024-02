Un secolo di vita per Luigia Talloru 

Serrenti festeggia una nuova centenaria. Luigia Talloru, nota Lisetta, ha raggiunto il traguardo delle cento candeline il 19 febbraio, circondata dall’affetto dei propri cari che per l’occasione le hanno organizzato una festa a sorpresa. Sposata nel 1949 all’età di 25 anni con Vincenzo Marras e oggi vedova, Luigia Talloru ha trascorso la sua vita tra la campagna e la casa accudendo i figli Rossana, Aldo, Iolanda e Ornella. «Ringrazio mia mamma per esserci ancora – dice la figlia Iolanda – Per noi è un piacere accudirla e siamo onorati e felici di averla qui con noi». A porgere gli auguri anche il parroco e l’amministrazione comunale. «La sua è una testimonianza di una vita buona e generosa, come dimostrato dall’affetto di cui è circondata – dice il sindaco Pantaleo Talloru – A lei un ringraziamento speciale per il suo esempio e un augurio di grande serenità per i prossimi anni». (f. c.)

