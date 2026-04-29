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Sardara.
30 aprile 2026 alle 00:11

Un secolo di vita per Agnese 

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Cento candeline per nonna Agnese Columbu, la quarta centenaria di Sardara. Nata a Terralba il 23 aprile del 1926, da circa 10 anni vive a Sardara, a casa della nipote, Teresina Perseu, che l’accudisce con amore, evitando di farle pesare il dispiacere di aver lasciato la casa, dove ha vissuto da sola per la maggior parte della sua vita. A festeggiarla parenti e amici. A nome di tutta la comunità, il sindaco, Giorgio Zucca e l’assessore Antonio Mameli, hanno portato gli auguri e una pergamena ricordo. «Grazie, grazie tante»: le poche parole della nonnina, visibilmente commossa. (s. r.)

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