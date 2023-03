Un secolo di tango Il Balletto di Roma celebra Piazzolla 

Il fascino e la sensualità di un pensiero triste che si balla, secondo la fortunata definizione di Enrique Santos Discépolo che racconta la malinconia struggente e il fuoco della passione racchiuse nella danza popolare nata per le vie di Buenos Aires, sintesi folgorante di un intreccio di popoli e culture, con “Astor / Un secolo di Tango” del Balletto di Roma in cartellone in prima regionale oggi alle 21 al Teatro Comunale di Sassari. E ancora: mercoledì alle 20.30 al Bocheteatro di Nuoro, giovedì alle 21 al Comunale di San Gavino Monreale, venerdì alle 21 al Centrale di Carbonia e infine sabato alle 20.30 (turno A) e domenica 12 marzo alle 19 (turno B) al Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Si tratta di un originale e affascinante “Concerto di Danza”, con le coreografie di Valerio Longo e la regia di Carlos Branca, nato in occasione del centenario della nascita del grande compositore argentino, tra gli artefici della rivoluzione del Tango Nuevo, che sposa alle melodie e alle metriche tradizionali stilemi jazzistici e altre suggestioni, in un raffinato gioco di contaminazioni”, autore di brani indimenticabili e emblematici.

