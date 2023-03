Un secolo di Mario Corongiu: sopravvissuto a guerra e fame 

C’è anche l’assalto, veniale e dettato dalla fame, ad una vigna per sfamarsi di uva nel libro lunghissimo della vita di Mario Corongiu, che ieri a Samatzai ha festeggiato il secolo di vita. Muratore di professione con qualche parentesi da contadino, vive in discreta salute con la sua adorata moglie Maria Secci, che con i suoi 94 anni si mantiene degnamente sulla scia del suo Mario. Si sono sposati nel 1950, dopo un fidanzamento di alcuni anni. Mario si dichiarò a Maria nel 1947: galeotti furono i balli familiari, che li vedevano stringersi nei virtuosismi del tango argentino culminati con la classica lettera di richiesta di fidanzamento.Hanno avuto cinque figli, Luigi, il primo nato nel 1951, e poi gli altri: Giuliana, Antonio, Adriano e Annalisa.

Mario Corongiu è stato ieri festeggiato dai numerosi familiari (oltre i figli: 13 nipoti e 10 pronipoti) a cui si sono uniti il parroco di Samatzai don Michele Saddi e il sindaco Enrico Cocco. L’affetto ha sciolto nella commozione il nuovo centenario, lucidissimo, che ama raccontare e raccontarsi. «Coi miei compagni militari, 40 uomini in un vagone concepito per otto cavalli, arrivammo a Olbia, e dopo una gavetta di brodo andammo a Palau, a piedi, da dove avremmo raggiunto La Maddalena. Ci fermammo in una vigna e per la fame mangiammo quasi tutta l’uva», racconta ziu Mariu, che poi ha lavorato come capo cantiere in un’impresa edile in mezza Sardegna. (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA