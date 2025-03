Un scacchiera nel parco Asusa per favorire la socializzazione 

Il parco Asusa si è arricchito di una scacchiera gigante con tanto di pezzi da spostare con l’aiuto di braccia e gambe. Si tratta di un altro tassello del progetto avviato dall’amministrazione comunale chiamato “Disconnetti per connetterti”, iniziativa pensata per promuovere la socializzazione tra i cittadini attraverso il gioco senza la mediazione della tecnologia. L’area del parco Asusa da anni è un luogo di ritrovo per le famiglie ma anche per i giovani e per chi vuole fare una passeggiata. La scacchiera gigante ha sostituito un gioco ormai obsoleto e pericoloso per i bambini, non è solo un'opera di design urbano, ma rappresenta un punto di incontro fisico e simbolico per tutti i residenti di Isili.

L’obiettivo è far diventare ogni partita un'occasione per socializzare, confrontarsi e divertirsi insieme, riscoprendo il piacere di un gioco che non sia in uno schermo. «In un'epoca in cui la tecnologia spesso sostituisce il contatto umano diretto», ha detto il sindaco Luca Pilia, «questo gioco potrebbe stimolare l’interazione diretta e il dialogo fra le persone».

L’opera potrà essere utilizzata anche dall'associazione Sarcidano scacchi, una realtà che da tempo si distingue per il suo impegno nella promozione della cultura scacchistica nel territorio. «La scelta degli scacchi come mezzo di interazione non è casuale», ha aggiunto Pilia, «è un gioco che stimola la mente, favorisce la concentrazione e sviluppa capacità di problem-solving».

