Un Sassuolo da rimonta: rossoneri costretti al pari 

Sassuolo 1

Milan 1

Sassuolo (4-2-3-1) : Muric, Van der Brempt (34' st Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (26' pt Odnthal), Doig, Adzic (15' st Thorstvedt), Matic (34' st Lipani), Bakola, Berardi, Esposito (15' st Bowie), Laurientè. All. Aquilani.

Milan (4-4-1-1) : Maignan, Gila, Gabbia (19' pt De Winter), Pavlovic, Estupinian (1' st Modric), Chukwueze (40' st Hutchinson), Musah (33' st Jashari), Rabiot, Moreira, Pulisic (33' st Cisse), Ramos. All.: Amorim.

Arbitro : Fourneau di Roma.

Reti : nel st 18' Rabiot, 23' Odenthal.

Reggio Emilia. Il Milan manca l’aggancio alla terza posizione e ritorna da Reggio Emilia, dove non vince dalla stagione dello scudetto, nel 2021-22, con un 1-1 che lascia decisamente l’amaro in bocca. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa la squadra di Amorim passa in vantaggio al 18’ con Rabiot, bravo a sfruttare l’inserimento suggerito da Modric e a battere Muric con un sinistro. La reazione dei padroni di casa è immediata: su un pallone in mischia dopo un calcio piazzato, Odenthal firma il pareggio. Il Milan ha l’occasione per riportarsi avanti con Chukwueze, ma Muric si oppone. Nel finale Maignan evita la beffa su Thorstvedt, che poco prima aveva visto annullare una rete per un fallo in area su Ramos. Il pareggio premia il Sassuolo, mentre per il Milan restano le difficoltà offensive, compreso il digiuno di Ramos.

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