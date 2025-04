Un sardo su quattro lavora durante le feste 

Oltre 11 milioni di italiani partiranno per concedersi alcuni giorni di svago nel ponte pasquale, ma un numero altrettanto significativo di persone, 5,1 milioni, sarà costretto a lavorare anche durante questo periodo festivo. L’incidenza maggiore si avrà in Sardegna, dove il 26,9% è impegnato.

Lo studio

Il dato emerge da un'elaborazione dell'Ufficio studi Cgia di Mestre su dati Istat. Un impegno - sottolinea l’associazione - che riguarda tutte quelle persone che lavorano anche nella maggioranza degli altri giorni festivi dell’anno, in settori che non possono chiudere come il turistico, l’informazione, l’intrattenimento, l’agricoltura, il commercio, i trasporti, la sanità, l’industria con produzioni a ciclo continuo e la sicurezza. Di questi, 1,3 milioni sono lavoratori autonomi e gli altri 3,8 sono dipendenti.

Le statistiche

Secondo i microdati Istat, il settore dove il numero dei lavoratori dipendenti occupati nei giorni di festa è il più alto riguarda gli alberghi-ristoranti con 785.000 unità. Seguono il comparto della sanità, con 774.500 addetti e il commercio con 689.900 dipendenti. Sul totale dei dipendenti, Sardegna e Liguria hanno l’incidenza più elevata con il 26,9%. Seguono l’Abruzzo (24,9%) e il Lazio (24,4%). Rispetto agli altri paesi europei, l’Italia si posiziona comunque nella parte bassa della classifica tra chi lavora durante le festività: nel 2023 la media dell’Ue a 27 era del 20,6%, con picchi del 38,6% in Olanda, 35,8% a Malta, 35,4% in Finlandia e 32,8% in Danimarca. Al di sotto vi sono la Spagna (19,9%) e Germania (14,6%, il più basso nella Ue).

