Un sardo su due fa shopping su internet 

Quasi un sardo su due fa acquisti online. Crescono inoltre gli anziani connessi, tre persone su quattro usano internet per scambiarsi messaggi e si consolida l'uso dei siti o delle app per reperire informazioni dalla Pubblica Amministrazione. È la fotografia dell'utilizzo delle tecnologie nel nostro paese secondo l'analisi Istat “Cittadini e Ict” che rientra nell'indagine più ampia “Aspetti della Vita Quotidiana” con alcuni degli indicatori utilizzati per il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite e per misurare il Benessere Equo e Sostenibile.

I numeri

I numeri per la Sardegna sono pressoché in linea con quelli nazionali: il 35% dei residenti ha fatto acquisti in rete negli ultimi tre mesi, mentre la percentuale di chi ha fatto shopping online nell’arco dell’anno sale addirittura al 46%. Quasi la metà degli 1,4 milioni di sardi over 14 presi in considerazione dall’indagine.

In generale, l'Istat evidenzia come nel 2024 il tasso di diffusione di Internet in Italia sia cresciuto del 2,5% rispetto all'anno precedente attestandosi all'86,2%. Tra il 2023 e il 2024 è aumentato di 2,4% l'uso della Rete, con incrementi soprattutto nella popolazione adulta e anziana: picchi nella fascia dei 65-74enni e in quella di 75 anni e oltre (rispettivamente di +7,6% e +6,7%).

I territori

Le regioni con la maggiore percentuale di famiglie connesse sono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia (89,3% per entrambi) e il Trentino-Alto Adige (89,1%). Le regioni con le percentuali più basse sono, invece, la Sicilia (82,3%), il Molise (80,8%) e la Basilicata (79,7%). Secondo l'analisi, un aspetto rilevante dell'uso di Internet nel nostro paese è il commercio elettronico. Nel 2024, infatti, il 46,8% delle persone oltre i 14 anni che hanno usato il web negli ultimi 12 mesi ha dichiarato di aver acquistato o ordinato merci o servizi per uso privato. Sono più propensi a comprare online gli uomini (50,5% negli ultimi 12 mesi contro il 43,3% delle donne), i residenti nel Centro-nord (50,0% rispetto al 38,4% del Meridione) e i giovani tra i 20 e i 24 anni (73,5%). Abbigliamento e articoli per la casa si confermano gli acquisti più diffusi.

