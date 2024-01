Un sardo su due fa acquisti online 

La propensione dei sardi a fare acquisti online cresce rapidamente, rispetto al passato recentissimo e ad altre regioni italiane. Anche quella a vendere beni o servizi, ma più lentamente. Sono i due elementi chiave che emergono dall’analisi dell’ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna sui dati Istat 2018-23 sull’utilizzo dell’e-commerce.

La classifica

Lo scorso anno ha fatto acquisti online un sardo su due, più precisamente il 50,3% della popolazione (i compratori censiti sono circa 830mila), mentre nel 2022 ci si fermava al 40,5% (648mila compratori, nel 2018 erano 285mila). I dati più recenti collocano l’Isola al dodicesimo posto nella graduatoria delle regioni per le compere digitali, che vede in testa il Trentino Alto Adige, col 58% dei residenti che lo scorso anno ha comprato in rete beni o servizi, e agli ultimi tre posti Toscana (14,4%), Calabria (13,3%) e Liguria (10,1%).

Il paniere

Dall’analisi emerge che i sardi per il 62% comprano abbigliamento e scarpe, per il 28% articoli per la casa, per il 23% pc e cellulari, per il 22% film, per il 21% libri e riviste, per il 20% cosmetici, per il 18% articoli sportivi, per il 17% pasti e cibo dalle rivendite di prossimità, per il 16% farmaci, per il 15% abbonamenti internet, per il 14% giochi e articoli per l’infanzia, per il 13% musica, per il 12% biglietti per i concerti, per il 9% tv, stereo e macchine fotografiche, per l’8% articoli per la pulizia della casa, per il 7% software e cibo a domicilio, 6% giochi online e 5% ebook e giornali online.

I ritardi

Meno significativo l’incremento delle vendite, che a livello nazionale vedono in testa sempre l’Alto Adige, con un 25,9% di attività che si propongono in rete. Secondo l’analisi le imprese sarde, che vendono online nel 22% dei casi, scontano i costi connessi all’avvio dell’e-commerce, ma anche problemi legati alla logistica (10,8%), al quadro legislativo di riferimento (10,3%) e ai problemi dei pagamenti online (9,1%). «Dobbiamo impegnarci – commenta Fabio Mereu, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – a stimolare le piccole imprese, soprattutto quelle artigiane, ad adeguare la propria attività di vendita. In ogni caso stiamo notando che le realtà più piccole, pur a fronte di un ritardo rispetto alla performance digitale dei competitor di grandi dimensioni, ha voglia di cogliere le opportunità delle trasformazioni dei canali di vendita indotte dalla tecnologia».

RIPRODUZIONE RISERVATA