VaiOnline
Videolina.
04 novembre 2025 alle 01:19

Un sapore “Autentico” con Stefano Birocchi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alle 15 nuova puntata di “Autentico” dedicata alle vie del cibo tra pane e pizza. “Autentico. Il Gusto dell’Isola, dalla Terra alla Tavola” ci porta questa volta tra i profumi del pane e il calore dei forni, per raccontare uno dei cibi più amati e antichi della nostra tradizione. Tra farina, acqua e lievito il pane è il simbolo più genuino dell’Isola mentre, più di recente, la declinazione in chiave sarda della pizza si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Cagliari, Tempio, Macomer e Fordongianus alle 15, dopo il Tg.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 