Un sapore “Autentico” con Stefano Birocchi 

Alle 15 nuova puntata di “Autentico” dedicata alle vie del cibo tra pane e pizza. “Autentico. Il Gusto dell’Isola, dalla Terra alla Tavola” ci porta questa volta tra i profumi del pane e il calore dei forni, per raccontare uno dei cibi più amati e antichi della nostra tradizione. Tra farina, acqua e lievito il pane è il simbolo più genuino dell’Isola mentre, più di recente, la declinazione in chiave sarda della pizza si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Cagliari, Tempio, Macomer e Fordongianus alle 15, dopo il Tg.