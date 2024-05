Un sano pasto e poi tutti a pedalare 

Una sana alimentazione è il primo passo. Il secondo è praticare regolarmente uno sport. Questi sono i due pilastri alla base degli incontri che l’Ufficio scolastico regionale sta portando avanti ormai da mesi.

Dopo le lezioni sulla sana alimentazione che hanno portato i bambini alla scoperta di cibi fondamentali per una corretta alimentazione (qualcuno, come la lattuga, addirittura sconosciuto per alcuni), da domani si sale anche in bicicletta.

In strada

Conoscere le regole della strada e saperle applicare fin da piccoli è uno dei pilastri del progetto portato nelle scuole cittadine, e non solo, dalla Crazy Wheels di Santa Giusta. “La sicurezza in bici per un futuro green” rientra nel più ampio progetto “A scuola… la palestra della salute” organizzato e voluto dell’Ufficio scolastico provinciale.

Bici e sicurezza

Questa mattina alcuni degli atleti lagunari sono ospiti nella scuola primaria di via Solferino per incontrare gli alunni di tutte le classi: per due ore il giardino diventa un’aula didattica e interattiva in cui apprendere le basi dell’andar per strada.

«La prima parte della lezione verte sulla spiegazione della composizione della bicicletta intesa come veicolo da usare in sicurezza sulle strade - spiega Luca Massa, presidente della Crazy Wheels - con cui è possibile muoversi nelle nostre città e paesi nel pieno rispetto delle regole e dell’ambiente. I bambini imparano a conoscere l’importanza del casco, delle luci anteriori e posteriori. La seconda parte si concentra sulle prove pratiche e di abilità con la creazione di un vero e proprio percorso in cui sono presenti birilli, cartelli stradali, rotatorie, precedenze e stop».

Gli adulti di domani

A guidare i bambini dell'istituto di via Solferino sono gli insegnanti dell’associazione sportiva ciclistica di Santa Giusta, la Crazy Wheels, impegnata anche in un fitto calendario agonistico. Insieme a loro ci sono gli atleti più giovani che oggi hanno il compito di insegnare ai loro coetanei le regole dell’andar per strada in sicurezza.

«Il progetto “La sicurezza in bici per un futuro green” riprende dopo lo stop forzato del 2021 causato dalla pandemia - conclude Luca Massa - vogliamo formare gli automobilisti e i ciclisti del domani».

Sport e mangiar bene

«L’Ufficio scolastico provinciale porta avanti il grande progetto dei corretti stili di vita e una sana alimentazione, a cui è strettamente legato l’esercizio fisico e l’inclusione», commenta Salvatore Melis, referente del progetto.

E infatti durante la mattina gli alunni sono protagonisti di un assaggio di pietanze cucinate secondo i dettami della dieta mediterranea, un momento curato dall’asd “In motu vita est”.

Questa è solo la prima di tante giornate che continueranno ad essere organizzate; si tratta di un progetto finanziato dall’assessorato comunale ai Servizi sociali e sostenuto dal provveditore, Fabrizio Floris.

