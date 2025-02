Un San Valentino da codice rosso tra botte e stupri 

Profondo rosso. Come il codice che impone procedure veloci a tutela delle vittime di violenza, un bollino che accompagna i fascicoli che approdano tutti i giorni nei tribunali. Come il sangue. Come un allarme che rischia di non suonare neanche più, perché le botte e gli abusi sessuali, lo stalking e le minacce sono ormai ordinaria amministrazione nei Palazzi di giustizia e nelle cronache quotidiane. E sopravvivere o morire, diventare un altro numero nella lista delle vittime di femminicidio è solo un caso. «La normalizzazione della violenza è un rischio», dice Patrizia Desole, presidente e fondatrice di Prospettiva Donna di Olbia, uno dei centri storici della Sardegna che oggi segue 300 donne e ospita nella casa rifugio 17 donne e 13 minori.

I fascicoli dell’orrore

È San Valentino, un giorno come un altro. In tribunale, a Tempio, un uomo di 40 anni è accusato di aver minacciato con un’ascia la compagna e i figli a Olbia. “Ti ammazzo, se non torni con me, puoi chiamare i carabinieri, chiama pure l’ambulanza che si prende te”. Nelle stesse ore in carcere arriva una vecchia conoscenza. Aveva scontato quattro anni per violenza. Ora è accusato di aver portato in un capanno in mezzo ai boschi del Limbara la nuova compagna, di averla immobilizzata, minacciata col coltello, stuprata dopo averle strappato i vestiti. Non va diversamente a Sassari, dove qualche giorno fa una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata per strada. I fascicoli giudiziari sono capitoli di un libro horror. “Ti ammazzo”. “Sei uno schifo di donna”. “Sei una putt...” “Non ti farà piacere sapere che sono fuori, agli arresti domiciliari, ci vediamo”. Senza risparmiare i bambini: “Tua madre la vedi nella bara”. Nell'anno giudiziario 2024 sono stati iscritti dalla Procura di Tempio 223 procedimenti per reati da codice rosso (uno al giorno, ferie e festivi esclusi) con l’adozione di 30 misure di custodia cautelare e 80 misure di altro tipo. E resta alto il sommerso. «Le richieste di aiuto aumentano di anno in anno», confermano da Prospettiva Donna. E un trend simile è registrato a Sassari dove opera il centro Casa Aurora. Frutto anche di una maggiore tendenza a denunciare? «In parte è così – osserva Desole – ma il fenomeno è in crescita e, con le nuove tecnologie, diventa sempre più sofisticato. Tutto questo malgrado il gran lavoro che si sta facendo grazie all’impegno della Procura e alla presenza di personale altamente qualificato nelle forze dell’Ordine». Quella di Tempio è una Procura virtuosa che ha grande attenzione alla violenza di genere e ha attivato corsi di formazione.

L’uomo arrestato a Tempio era recidivo e non è l’unico caso. «Questo tipo di reati hanno un altissimo grado di recidiva, soprattutto le violenze sessuali. Questo è un punto molto rilevante, in altri Paesi c’è un percorso che prevede piani di protezione e in parallelo è necessario che, per dire che una persona è davvero cambiata, si mettano in campo percorsi di riabilitazione seri e affidabili».

Le giovanissime

Tra gli ultimi casi c’è anche quello della ragazza di Arzachena che ha raccontato di essersi buttata giù dalla finestra in un hotel di Malta per sfuggire alla furia del fidanzato. «Ho avuto paura che mi ammazzasse», ha confermato qualche giorno fa agli agenti della squadra mobile di Sassari. Una giovanissima invischiata da anni in una relazione quantomeno tossica. «Si rivolgono a noi in tantissime e sempre più giovani e ci sono nuove forme di violenza, dal controllo attraverso le tecnologie al diffusissimo grooming (l’adescamento di minori tramite internet)», spiega Patrizia Desole: «In molti casi sono le famiglie a chiamarci perché riconoscono i segni della violenza». A iniziare da quel controllo ossessivo sui social che no, non è amore.

