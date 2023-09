«Un sacrificio per un Paese libero»  

«Oggi facciamo memoria dei marinai scomparsi in mare e rendiamo omaggio ai tanti patrioti che, onorando il giuramento di fedeltà alla Bandiera, non intesero mai ammainarla». Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono un tributo di riconoscenza a quei ragazzi, 1.393 marinai, soldati, avieri, carabinieri, finanzieri che, insieme al comandante della nave, l’ammiraglio Carlo Bergamini, ancora oggi si trovano custoditi nel sacrario a 1200 metri di profondità. In quel punto di morte e di guerra, il capo dello Stato ha commemorato le vittime nel giorno dell’80esimo anniversario dall’affondamento della corazzata Roma.

Sulla portaerei

Sul ponte di volo della portaerei Cavour, a 16 miglia da Porto Torres, una lunga cerimonia dedicata ai caduti del 9 settembre del 1943, a quanti nelle giornate della resa, persero la vita, con l’affondamento della nave ammiraglia della Regia Marina e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, colpiti dalle bombe degli aerei tedeschi. Mattarella, giunto a bordo dell’elicottero presidenziale Airbus319, è atterrato alle 10.23 all’aeroporto militare di Alghero. Trasferito sull’elicottero HH101 della Marina militare ha raggiungere la portaerei dove alle 12 si è celebrata la commemorazione. Nelle acque del Golfo dell’Asinara, vicino al punto dell’affondamento del relitto, ha tenuto il suo discorso davanti alle autorità civili e militari, al ministro della Difesa, Guido Crosetto e al capo di Stato maggiore, Enrico Credendino. Presente anche il prefetto di Sassari, Paola Dessì. Il presidente ha ricordato che «in queste acque, ottant’anni fa, si consumava una pagina dolorosa per la Marina e per l’Italia, in un momento di svolta che ha segnato la memoria collettiva del nostro Paese». Un momento storico che decretava la fine dell’alleanza con la Germania nazista. «Fu un sentimento di sbandamento che accompagnava lo svelamento di un inganno, quello del regime fascista, aggiunto all’acquisita consapevolezza della rottura del patto tra monarchia e popolo». E ancora: «l’Italia ha pianto migliaia di morti, accomunati dal desiderio di vivere in pace, in un Paese libero». La tragedia della “Roma” «segnò l’inizio del riscatto nazionale, la lotta di Liberazione».

Le autorità

Sul ponte di volo l’ex ministro della Difesa, Arturo Parisi, socio onorario dell’associazione Reduci e familiari della corazzata Roma. Erano presenti inoltre il governatore, Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il capogruppo Lega, Eugenio Zoffili, il commissario della Provincia, Pietro Fois e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas. Ma soprattutto c’erano i familiari delle vittime, a cui Mattarella ha rivolto il saluto riconoscente della Repubblica. Poi l’abbraccio a Gustavo Bellazzini, testimonianza vivente di quel drammatico momento. Vicino l’ammiraglio Enrico Pacioni; il presidente nazionale Anmi, ammiraglio Pier Luigi Rosati, e il consigliere nazionale Amni Sardegna, Antonello Urru. L’intervento di Mattarella si è concluso con il ripudio alla guerra e un richiamo all’invasione dell’Ucraina da parte della Russa. Il capo dello Stato ha poi deposto in mare una corona di alloro, prima benedetta. Infine ha letto la preghiera del Marinaio.

