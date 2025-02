Un sacerdote nel pallone, don Walter Onano torna in Nazionale 

La Nazionale italiana sacerdoti celebra 20 anni dalla sua fondazione e don Walter Onano, parroco di San Giovanni Battista De La Salle, è ancora una volta tra i convocati al raduno di Coverciano, in corso da ieri e fino a domani.

Oggi, alle 15, indosserà la casacca azzurra nella partita celebrativa del ventennale, contro la rappresentativa delle ex Glorie Calcio Serie A, sempre a Coverciano. Il parroco de La Salle è capitano della squadra e co-fondatore dell’associazione denominata “Seleçao Internazionale Sacerdoti Calcio”, di cui ricopre la carica di vicepresidente in fase organizzativa, affiancando Moreno Buccianti, presidente e allenatore della squadra. Sono più di cento le presenze di don Onano con la maglia dei sacerdoti, in giro per l’Italia e nel mondo. In vent’anni la Nazionale ha partecipato a un’infinità di eventi giocando partite e tornei a fini benefici e partecipando a incontri sui valori dello sport e della vita. «La passione per il calcio nasce da bambino, seguendo le gesta di Gigi Riva, e nel campetto della parrocchia», dice. Poi la chiamata al sacerdozio. «Ma il calcio resta nel cuore: oltre ai libri c’è sempre un pallone».

