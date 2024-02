Un sabato per la salvezza 

Pur con due formazioni impegnate nella corsa a una qualificazione europeo come Milan e Bologna in campo, il sabato della Serie A è più dedicato alla corsa per la salvezza. Dopo il Lecce, vanno in campo altre quattro delle ultime otto formazioni della classifica (oltre alle due che le precedono, cioè Monza e Genoa, che sembrano però a distanza di sicurezza). Stasera il grande “calderone” delle squadre che lottano per non retrocedere potrebbe mutare in parte la propria fisionomia.

Nicola, cuore diviso

Si comincia alle 15 con due gare in programma a Empoli e Udine. Al “Castellani”, dopo aver conquistato ben quattro punti nelle prime due partite sulla panchina degli azzurri toscani, Davide Nicola non vuole fermarsi. Neppure davanti al Genoa, sua ex squadra: «Ormai il passato da calciatore faccio fatica a ricordarlo, ma nel 2020 raggiungemmo un grande risultato, nell'anno del Covid da allenatore. Chiaramente ora mi dedico anima e corpo all'Empoli. Ho grandissimo rispetto per il Genoa ma l'emozione è rivolta alla mia squadra».

Due sconfitte nelle ultime tre gare accomunano Udinese Monza che si affrontano alla BluEnergy Arena. I bianconeri di Cioffi (un punto in 4 partite), devono assolutamente muovere una classifica che li vede terz’ultimi assieme a Cagliari e Verona e lo devono fare senza il sostegno della curva, chiusa per gli insulti a Maignan: «La chiusura, per due gare, della Curva Nord è una punizione troppo severa, considerando che i pochi colpevoli sono stati individuati subito. Ma rispettiamo la decisione», ha detto l’allenatore che può contare in avanti sul recupero di Pereyra e che si mostra fiducioso: «È da novembre che abbiamo pressione, ma la squadra è uscita da momenti più difficili. Siamo consapevoli di ciò che dobbiamo fare: dobbiamo vincere». Palladino, tecnico del Monza, ritrova invece il portiere titolare Di Gregorio.

Corsa Champions

Ancora a distanza di sicurezza dalla zona caldissima, grazie ai 4 punti incamerati tra Cagliari e Verona nei recenti scontri diretti, il Frosinone di Eusebio Di Francesco ospita alle 18 un Milan rimasto pressoché inalterato nel mercato di riparazione. Pioli, terzo in classifica a 7 punti dalla Juve a 8 dall’Inter, vorrebbe sfruttare lo scontro diretto tra le due battistrada per accorciare le distanze. Il tecnico ha liquidato le voci si un possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina rossonera: «Noi siamo solo concentrati sul nostro presente, abbiamo possibilità di rendere la nostra stagione positiva. Il resto non mi interessa».

Sulla via Emilia

Vuole riprendere a correre (2 punti in 4 gare) il Bologna dello squalificato Thiago Motta che alle 20.45 ospita un Sassuolo in crisi, reduce da 4 sconfitte in 5 giornate e ancora privo della stella Berardi. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA