Un sabato  fra salvezza e Champions 

Il sabato di campionato parte con Lecce-Empoli, si prosegue con il derby di Torino, con i granata che giocano nel loro stadio.

Lecce-Empoli

Uno scontro diretto che potrebbe dire tanto sulle carte da giocare al tavolo della salvezza. Il Lecce di Gotti attende al Via del Mare l'Empoli di Nicola in un match che si preannuncia carico di pathos sportivo per la delicata posta in palio. Nel Lecce, con Krstovic squalificato e Banda convocato ma indisponibile, è il reparto avanzato a destare maggiori preoccupazioni: «Ci sarà anche Burnete con l'idea, se esistono i presupposti, di utilizzarlo. Ha caratteristiche precise, segna e sente la porta. Se la partita chiamerà questa caratteristica, potrà tornare utile», dice Gotti. Per il tecnico dell'Empoli è una partita che può dare molte chance di salvezza a chi la riuscirà a vincere. Ballottaggio fra Cerri e Niang, il primo non è mai partito titolare nelle quattro sconfitte consecutive: «Abbiamo affrontato quattro squadre forti, abbiamo bisogno di tutti da qui alla fine, ogni pallone potrà essere determinante».

Torino-Juve

«Mi aspetto una grande partita, che il Toro e i miei giocatori diano l'anima nel derby capitanati dal nostro mister»: così il presidente granata, Urbano Cairo, a poche ore dalla stracittadina contro la Juventus. «Lo stadio sarà straordinario, pieno in ogni ordine di posto, e saremo oltre 27 mila - ha aggiunto ai microfoni di Torino Channel - e se ci sarà la prestazione, tutto sarà una conseguenza». E questa volta il derby della Mole non vale soltanto tre punti, ma addirittura un po' di quei 100 milioni che sono la differenza «tra stare dentro o fuori dalla Champions», è il conto fatto da Massimiliano Allegri. Alla Continassa si è potuta provare la miglior Juve possibile, anche perché l'unico indisponibile è Milik: «Ho ancora due dubbi di formazione, non ho fatto tutte le scelte - ammette Allegri sull'undici da schierare all'OIimpico Grande Torino - e i ballottaggi sono Cambiaso-Weah e Kostic-Iling Junior». In attacco, invece, sono sicuri di partire dal primo minuto Vlahovic e Chiesa: entrambi sono rimasti a secco nella sfida da ex contro la Fiorentina, ora vogliono l'acuto in un derby. Il serbo ci è riuscito solo una volta ma ha firmato i tre punti del 15 ottobre 2022, l'azzurro ha fatto male ai granata nella stracittadina del 2020/2022 finita 2-2 e con una doppietta a gennaio 2019 ma in coppa Italia e ancora ai tempi viola.

