Un sabato dove domina la corsa-salvezza   

Le tre gare di oggi riguardano la corsa salvezza con la delicata sfida diretta tra un Sassuolo che continua a perdere terreno e un Empoli che, da quando c’è Nicola, ha invertito la rotta con due vittorie e tre pareggi. Per Dionisi è forse l'ultima spiaggia: nei neroverdi ancora assente Berardi, nella lista degli infortunati in vista dell'Empoli c'è anche Toljan. In difesa Dionisi dovrebbe dare fiducia alla coppia Erlic e Viti, favoriti su Tressoldi e Ferrari, con Kumbulla possibile sorpresa. Dietro Pinamonti, punta avanzata, Bajrami favorito su Volpato e Castillejo. Empoli caricatissimo: Nicola in mediana dovrebbe schierare Marin, a destra largo il polacco Bereszyński. Ancora un ballottaggio fra Cerri e Niang in attacco.

Genoa-Udinese

Anche l'Udinese è in ripresa e testa i suoi progressi in casa del Genoa che Gilardino sta pilotando in una tranquilla posizione di centroclassifica. «Pretendiamo di più, nonostante l'andamento dei risultati sia positivo, perché sappiamo di avere un potenziale più grande», dice il tecnico bianconero Cioffi, «sono convinto che faremo una grande partita, ci sono due modi per battere l'avversario in più, che è Marassi: una è farsela nei pantaloni, l'altra è affrontare la gara a testa alta».

Salernitana-Monza

Contro l’ottimo Monza di Palladino, Liverani prova a scuotere la squadra con la giovane coppia offensiva Vignato-Weissman e l'esperto duo difensivo, ex Roma, Manolas-Fazio.

