Un sabato di anticipi con dieci gare 

Sarà un sabato di anticipi nei campionati di Promozione: scenderà in campo tutto il girone B per la quinta giornata del girone di ritorno e si giocherà anche una gara del gruppo A, lo scontro ai piani alti della classifica tra Tharros e Sant’Elena. Tutte le gare, tranne quest’ultima (in programma alle 15,30), sono in programma alle 15. A meno di modifiche dell’ultimo momento.

Per gli oristanesi è forse l’ultima chiamata, non cogliere il successo significherebbe abbandonare ogni ipotesi di scalata al vertice: al momento il Lanusei capolista è lontano dieci punti. I quartesi sono più vicini alla vetta, che dista 5 lunghezze, ma a loro volta non possono permettersi passi falsi e devono vincere per coltivare ancora la speranza di agganciare il primato.

Nel girone nord le capolista Buddusò e Usinese giocano in trasferta: la prima, che attraversa un periodo di appannamento (ha bruciato tutto il vantaggio che aveva sulla rivale ed è stata agganciata in vetta proprio domenica scorsa), è attesa a Castelsardo in un match tra neo promosse che stanno comunque stupendo il torneo (i padroni di casa sono fuori dalla zona playout al momento). L’Usinese di bomber Saba, in gran forma, affronta il Siniscola penultimo: sulla carta non c’è partita ma nei 90’ tutto può accadere. Ed è quel che spera il Coghinas, terzo a -3 dalla vetta e atteso dalla gara casalinga contro l’Ovodda. Il Bonorva, un gradino sotto, gioca a Stintino mentre l’Arzachena attende la Lanteri e il Luogosanto sfida in casa il Bono. Chiudono il programma Abbasanta-Sennori, Bosa-Macomerese e Tonara-Tuttavista.

