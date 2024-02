Un sabato con otto partite tra Eccellenza e Promozione 

Otto partite in anticipo: è quanto prevede questo weekend di calcio nei tornei dilettantistici, con in programma due match in Eccellenza e cinque in Promozione.

Eccellenza

Nel massimo torneo regionale scendono in campo la capolista Ilvamaddalena, impegnata in casa in una sfida ostica contro la Tharros, e il Villasimius, che attende l’Ossese per una gara d’alta classifica tra sesta e quarta in graduatoria.

Promozione

Nel campionato immediatamente inferiore giocheranno nel girone A il Castiadas contro il Gonnosfanadiga, cioè la seconda in classifica contro l’ultima, l’Atletico Cagliari contro il Pirri in un derby che si annuncia acceso, il Terralba contro la Gialeto e la Verde Isola (in piena crisi) contro il Lanusei: match che si disputerà sul neutro di Cortoghiana per la lunga indisponibilità del terreno di gioco dei carlofortini. Nel gruppo B si assisterà ai match tra Bonorva e Ovodda e alla sfida salvezza tra il Porto Torres e lo Stintino.

Domani

Cambio di campo invece domani per la gara tra il Cus Cagliari e l’Idolo: gli universitari giocheranno al Polese, il terreno della Ferrini, perché il loro impianto oggi è occupato dalle giovanili ed è troppo delicato per sopportare due partite in due giorni consecutivi.

