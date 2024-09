«Un rumore, poi la finestra mi ha schiacciato» 

Sergio Trincas, 60 anni, è ricoverato da giovedì al Brotzu. Sa di essere stato molto fortunato: «Ho un taglio profondo in testa, un trauma cranico, una lussazione a una spalla, dolori alla schiena e soprattutto tre costole fratturate. Ma sono vivo: perché quando mi è caduta addosso quella pesantissima finestra, con il vetro andato in frantumi, ho avuto molta paura». Dipendente della ditta che ha in appalto il servizio di portierato all’Università, due sere fa, stava effettuando il turno di chiusura delle stanze nel polo umanistico di Sa Duchessa. In una delle aule del corpo aggiunto è accaduto qualcosa: «Stavo chiudendo una grossa finestra. Ho sentito un rumore e l’infisso, con il vetro, mi è crollato addosso».

I soccorsi

«Faccio questo lavoro da più di vent’anni. Ho provato a proteggermi, ma è stato inutile. Non sono svenuto, altrimenti avrei perso molto sangue prima che qualcuno si accorgesse di quanto successo. Ho avuto la forza di raggiungere l’edificio centrale: degli studenti e i miei colleghi hanno chiamato il 118 e sono stato soccorso». Attende la prognosi ma immagina di averne per un bel po’ di tempo. «Sì», ripete Trincas, «sono stato molto fortunato».

I pericoli

Come denunciato dalle associazioni studentesche, e da chi lavora nel polo umanistico di Sa Duchessa, esiste un problema sicurezza. Due anni fa c’è stato il crollo dell’aula Vardabasso. E basta fare una passeggiata per notare lo stato di degrado: pavimentazione saltata (ieri, nel corpo centrale, era casualmente al lavoro un operaio per rimettere a posto le mattonelle saltate da oltre un mese), una protezione di uno dei lampioni del cortile precipitata nel giardino da chissà quando, l’ascensore e il servo-scala per persone con disabilità – tra corpo aggiunto e edificio centrale – fuori uso da mesi, vetri delle aule filati, l’assenza delle segnalazioni di via di fuga, e le aule che troppo spesso si allagano.

La denuncia

Cgil Cisl e Uil, insieme a Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno espresso «preoccupazione per il grave incidente accaduto». I segretari Nella Milazzo, Monica Porcedda e Andrea Lai hanno sottolineato che «fatti come questo rendono evidente che esiste e va affrontato un serio problema di sicurezza nell’ateneo». Le sigle sindacali hanno chiesto «un incontro urgente alla direzione universitaria». E gli studenti non nascondono la loro paura. «Le strutture dell’Università sono fatiscenti», evidenzia Matteo Pisu di Unicaralis. «Dopo il crollo di due anni fa il rettore disse che era un fulmine a ciel sereno. Invece i problemi strutturali in seguito non sono mancati. Chiediamo che ci vengano consegnati i certificati di agibilità delle strutture universitarie. Studentesse e studenti hanno paura di andare a lezione: questo è inammissibile». «Quanto successo», ha aggiunto Nicola Piga dell’associazione studentesca Azione Universitaria, «è solo l'ennesimo disastro che continua ad alimentare paure tra chi frequenta l’Università cagliaritana. È ora di dire basta alla stagione di crolli: è ora che l'Università sia davvero un luogo sicuro per tutti».

La replica

Dagli uffici dell’Università di Cagliari fanno sapere che «l’Ateneo attua con continuità i programmi di verifica e manutenzione su impianti e stabili. In tutta l’area de Sa Duchessa sono evidenti i cantieri in corso che hanno previsto ulteriori e cospicui impieghi di risorse e investimenti». Su quanto accaduto giovedì «sono stati avviati gli approfondimenti necessari». L’Università conferma «il programma massiccio di investimento volto alle ristrutturazioni, al rinnovamento e all’efficienza degli impianti, degli edifici universitari, con assoluta priorità agli interventi di sicurezza. E presto ci sarà un incontro con le sigle sindacali su questo tema».

