Un rudere a rischio crollo in centro 

Il centro storico di Iglesias continua a perdere pezzi. L'elenco delle case disabitate e chiuse da anni, degli edifici decadenti, transennati e messi più o meno in sicurezza sembra non avere soluzione di continuità. In alcuni casi si tratta di veri e propri ruderi, essendo scoperchiati e con le pareti a rischio di crollo: come quello che si trova in vico delle Carceri, a pochi metri dall'archivio storico comunale all'interno del quale si trova custodito il Breve di Villa Ecclasiae.

Le proteste

«È una situazione indecorosa - sostiene Carlo Lussu, che abita a breve distanza dall’edificio - che si trascina da tanti anni, nonostante le molteplici segnalazioni inviate al Comune. Non si tratta - continua - solo di un fattore estetico, ma anche, e soprattutto, igienico e sanitario: il rudere è divenuto un ricettacolo di sporcizia nel quale proliferano topi e blatte». Intervenire in queste situazioni non è semplice perché, nella maggior parte dei casi, i proprietari sono deceduti e risulta complicato, se non impossibile, risalire agli eredi. «L’amministrazione - spiega Francesco Melis, vicesindaco e assessore all’Ambiente - sta provvedendo, grazie alla preziosa opera della polizia municipale, a una mappatura di tutti gli edifici disabitati o che si trovano in situazioni di criticità. Per quanto le ristrutturazioni, le agevolazioni e gli incentivi previste dal superbonus “110”, non più richiedibili, non state sfruttate in pieno anche perché ogni singolo caso presenta variabili e problematiche ogni volta differenti».

La polemica

Il centro storico è sempre stato un argomento spinoso, fonte spesso di contrapposizioni politiche ma anche di contrasti tra gli stessi residenti: soprattutto per quanto riguarda il concetto di futuro e sviluppo che gli si vorrebbe dare.

«La scelta di spostare progressivamente l'asse commerciale verso la periferia - afferma Simone Saiu, consigliere di minoranza - ha contribuito a svuotare il centro da abitanti e attività. Come se ciò non bastasse - continua Saiu - invece di adottare serie ed efficaci misure per incentivare la ristrutturazione degli edifici abbandonati, sono state prese decisioni, come le recenti sulla Ztl, che vanno a penalizzare ulteriormente chi ancora vi risiede o lavora». Certo è che la bellezza e il fascino del centro vengono scalfiti dall'immagine che si presenta agli occhi di tutti, quando ci si scontra in questi ruderi che sembrano destinati a rimanere tali per lungo tempo. «La situazione è oggettivamente difficile - dichiara Giuseppe Pilloni, presidente del Consorzio Iglesias Città Regia - e la tendenza allo spopolamento dei centri storici non riguarda solamente la nostra città. Bisognerebbe che ci sia un maggiore dialogo tra istituzioni e parti abitative e commerciali, quest'ultime legate a doppio filo. Siamo ancora in tempo a farlo prima di dover giungere a un punto di non ritorno così come già successo ad altri Comuni».

