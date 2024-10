Un round per Bagnaia 

Completa un weekend perfetto Francesco Bagnaia a Motegi e dopo aver vinto la gara Sprint del sabato si porta a casa anche il gran premio della domenica, firmando il suo primo successo in carriera in Giappone in MotoGP, e l'ottava vittoria in stagione. Con questi risultati, il pilota della Ducati ufficiale riduce ulteriormente il suo svantaggio sul leader della classifica Jorge Martin, ora a -10 punti. Lo spagnolo in livrea Pramac dopo essere scattato undicesimo in griglia è bravo a limitare i danni e a portare a casa un buon secondo posto finale. Completa il podio l'altra Ducati di Marc Marquez, che ha resistito al tentativo di ritorno di Enea Bastianini, quarto. Delusione invece, per Pedro Acosta. Il poleman, dopo essere caduto già sabato nella Sprint mentre era in testa, è caduto anche ieri quando si trovava in seconda posizione, nel tentativo di tenere il ritmo di uno scatenato Bagnaia. Il migliore tra le moto non Ducati, è stato Binder, sesto con la sua KTM ufficiale, battuto anche dall'altra Prima-Pramac di Franco Morbidelli. Sorride la Ducati che piazza ben sette moto nelle prime otto.

La gara

Pronti, via e Bagnaia passa subito Acosta, che aveva ha conquistato la prima pole position della sua giovane carriera in MotoGP. Poi, come il giorno precedente durante la sprint, lo spagnolo è caduto al terzo giro quando ha accelerato troppo in uscita da una curva. Pur riuscendo a rialzare la moto dalla ghiaia, è ripartito all'ultimo posto prima di abbandonare la gara con disappunto. Il fine settimana nipponico va dunque in archivio con un Bagnaia «super contento»: 11 punti recuperati a Martin, ora a -10 (382 contro 392) e con quattro gran premi ancora da disputare, la corsa per il titolo iridato è quanto mai aperta. «Siamo riusciti a guadagnare 11 punti in questo weekend e credo che sia il massimo», le parole a caldo del torinese. «Oggi Jorge era molto più forte rispetto agli altri giorni, per cui ho cercato di gestire il vantaggio. Non era facile mantenere la costanza con le gomme, i primi 10 giri sono stati incredibili. Sono super felice e dobbiamo affrontare la prossima gara con la stessa ambizione e la stessa strategia cercando di continuare così». Si accontento anche Martin. «È stata una gara fantastica», le parole dello spagnolo. «Non ho mai mollato e ho spinto per tutta la gara, ma a due giri dalla fine ho avuto un piccolo spavento, per cui ho voluto tranquillizzarmi e pensare ai punti. Congratulazioni a Pecco, è stato straordinario. Lui è il maestro della gestione delle gomme. Penso di aver fatto un buon lavoro facendo ottimi primi giri e sono contentissimo di questo secondo posto».

