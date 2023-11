Un roseto per ricordare la compaesana uccisa 

In occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”, il roseto comunale di Siliqua, che si trova nell’ingresso del paese, tra corso Repubblica e via Cixerri, verrà intitolato alla memoria di Maria Rosanna Carrus, la donna scomparsa in circostanze tragiche all’età di 71 anni, nell’aprile del 2010.

La manifestazione si svolgerà venerdì, alle 11, alla presenza degli amministratori comunali, diverse personalità politico-amministrative del territorio, alcune classi delle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria. Durante la cerimonia verrà apposta all'ingresso del roseto una targa ricordo.

«Attraverso questa iniziativa, desideriamo esprimere la nostra condanna senza compromessi verso ogni forma di violenza e, nello stesso tempo, mostrare ai familiari che la loro amata non è stata dimenticata – dichiara la sindaca Francesca Atzori - Vogliamo, infatti, offrire loro un segno tangibile della vicinanza e della solidarietà che la comunità di Siliqua nutre nei confronti di coloro che hanno subito una perdita così dolorosa. In questo contesto, è stata dedicata un'area fiorita del nostro Comune alla memoria della compaesana, la Rosanna, che ci ha lasciato in circostanze tristi». (a. cu.)

