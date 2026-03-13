Un rondò tra via Campioni e via Tevere 

Prendono il via a Senorbì i lavori per il riordino della viabilità tra via Campioni e via Tevere: un intervento atteso da tempo che punta a migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della vita in una delle zone più frequentate del paese.

In centro

L’area interessata rappresenta infatti uno dei principali poli di servizi dell’intero territorio della Trexenta. Qui si concentrano diverse strutture frequentate ogni giorno da centinaia di persone: il Poliambulatorio Asl, l’Inps, la sede dell’Unione dei Comuni della Trexenta, il Centro di igiene mentale, la sede locale dell’Avis, un centro fisioterapico e le scuole medie. Nella stessa zona, inoltre, sono in fase avanzata i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego dell’Aspal, che sorgerà negli spazi dell’ex Casa dello studente, destinato a diventare un ulteriore punto di riferimento per i servizi al lavoro nel territorio.

Il sindaco

Proprio la crescente concentrazione di funzioni pubbliche e servizi ha determinato negli anni un aumento significativo dei flussi di traffico, con momenti di congestione soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Da qui la necessità di un intervento strutturale sulla viabilità.

Il progetto potrà essere realizzato grazie a due finanziamenti regionali: 300mila euro per il primo intervento e altri 225mila per il secondo. «Con questi lavori vogliamo rendere la viabilità più ordinata e sicura, migliorare l’accesso agli uffici e alle strutture presenti nel cuore dell’abitato e garantire maggiore tutela per pedoni, studenti e cittadini che ogni giorno frequentano questa zona», spiega il sindaco Alessandro Pireddu.

Il progetto

Il progetto prevede una riorganizzazione complessiva della circolazione. Tra le opere principali è prevista la completa bitumazione delle strade interessate dal cantiere, insieme alla realizzazione di nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati, pensati soprattutto per aumentare la sicurezza nelle aree più frequentate dagli studenti.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la costruzione di una rotatoria all’incrocio tra via Campioni, via Funtanedda, via Tevere e via Sa Corona, soluzione che consentirà di fluidificare il traffico e ridurre i punti più critici della circolazione. Il piano prevede inoltre la creazione di nuovi parcheggi, da ricavare attraverso l’utilizzo di alcune aree pubbliche e con la riorganizzazione della viabilità.

L’obiettivo è restituire alla comunità spazi più ordinati e sicuri, migliorando al tempo stesso la vivibilità complessiva del quartiere, destinato a diventare sempre più un punto nevralgico della vita pubblica del paese.

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