«Un rombo di vita per Piero» 

Lo hanno accompagnato fino all’ultimo giro. E quel rombo delle Harley Davidson è arrivato dritto al cuore. «È un rombo di vita» ha ripetuto il vescovo della diocesi di Alghero-Bosa, monsignor Mauro Maria Morfino. Di quella esistenza che per Piero Ghiaccio si è spezzata tragicamente su una strada buia e maledetta. Il pensiero di tutti è andato al terribile incidente nella notte fra domenica e lunedì, quando l’ex finanziere di 54 anni era rimasto in panne con la sua Harley Davidson sulla Provinciale 10 ed è stato travolto da un’auto.

Il dolore

Nella chiesa di San Pietro si sente l’emozione, tutta la comunità e centinaia di amici, arrivati anche da paesi lontani, si sono stretti all’anziana madre e ai familiari. «A Piero è stata tolta la vita ma la bellezza della sua esistenza non è conclusa - ha ripetuto il vescovo– per la fede c’è una pienezza proprio in questo dramma». Parole di conforto e speranza per cercare di dare forza a chi oggi non riesce a darsi pace. «Il distacco da una persona amata, soprattutto per una morte improvvisa, è un’esperienza che lacera profondamente – risuona dall’altare- È come se ci venisse strappato un pezzo di vita perché a tutti coloro che lo hanno conosciuto, lui ha lasciato qualcosa». Il senso di vuoto è profondo, monsignor Morfino insiste sulla necessità di cogliere il senso della sofferenza. «Siamo in tanti qui e fuori dalla chiesa ma ogni persona è unica – ripete – un mistero di unicità che richiama la responsabilità: la vita non ha tempi supplementari ed è quella che porta per sè e gli altri la pienezza». Il vescovo ha ricordato la figura di Piero, il suo servizio per oltre trent’anni nella Guardia di finanza e l’impegno nella quotidianità. «Piangiamo perché non possiamo più abbracciarlo o parlargli, ma dobbiamo ringraziare il Signore perché ce lo ha donato per 54 anni – ha osservato – Piero è stato un dono per tutta la comunità di Scano Montiferro».

Commozione

Profonda commozione fra i colleghi delle Fiamme gialle, ieri pomeriggio una rappresentanza arrivata dal comando provinciale di Oristano ha omaggiato il feretro del collega con il saluto militare. Nella chiesa c’era un silenzio pesante, gli amici cercavano di farsi forza a vicenda ma le emozioni si intrecciavano fra ricordi, rabbia e la speranza che, come ha ripetuto monsignor Morfino «non sia la fine ma il compimento della vita di Piero». Nel sagrato, accanto alle 400 moto parcheggiate c’erano i caschi, gli amici pronti per la tappa finale. Le Harley Davidson sgasano, gli applausi per un ultimo abbraccio a quell’amico che se ne è andato troppo presto.

