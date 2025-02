«Un rogo mi ha distrutto la casa» 

Un incendio, partito da una stufa a legna, ha raggiunto l’impianto elettrico e ha lasciato senza casa un 72enne e un 13enne. È successo a San Sperate, nella zona di Santa Suja, domenica 12 gennaio. Padre e figlio, residenti nell’abitazione, sono stati soccorsi e portati in ospedale, ma per ora si ritrovano senza un tetto. Tanto è bastato per far partire una gara di solidarietà nel paese, tra raccolte e fondi e impegno del Comune. una gara che, però, non basta ancora.

Il rogo

«Paura? Tanta, ma ora dopo essere stati dimessi dall’ospedale ci ritroviamo a dover pagare lavori nella casa distrutta dalle fiamme per circa 20mila euro, soldi che non abbiamo», spiega Mauro Sorbo 72enne operaio in pensione. Il figlio è rimasto ustionato in viso: «Sono stato intossicato dal fumo, avevo l’ossigenazione sotto i 90». Ma come è successo esattamente? «Il fuoco della stufa ha raggiunto un mobile dove si trovava la cosidetta Diavolina. Tanto è bastato per non riuscire più a spegnere le fiamme. Le alte temperature hanno fatto danni a tutto in casa. Ora ho trovato una ditta che promette di rendere abitabile l’abitazione, ma i soldi non ci sono. Io ogni tanto torno in quella casa per recuperare qualche libro e qualche oggetto di mio figlio che non è bruciato».

Il Comune

Raffaele Vargiu, assessore comunale ai Servizi sociali da subito ha lavorato per aiutarli: «Colpa di un incidente, ora una famiglia di San Sperate si è ritrovata all’improvviso con l’abitazione inagibile. Il mio impegno come assessore sta andando a questa famiglia. Tanti cittadini intanto vogliono dare una mano».

E in effetti si può parlare di una vera e propria gara di solidarietà che ha subito visto decine di sansperatini occupati a fare la differenza, a partire dalla Caritas: «Abbiamo deciso di aiutare questa famiglia con una raccolta fondi che consenta di affrontare le spese urgenti di ristrutturazione», come ha spiegato l’assessore. «É possibile donare il proprio contributo libero all’Iban IT45 P 0101544090 0000 70338362 intestato a parrocchia San Sperate, gruppo Caritas Parrocchiale con causale: Casa inagibile San Sperate».

E in tanti hanno già aderito. «Siamo colpiti da una risposta del genere», dice l’assessore Vargiu, «ma a San Sperate la comunità è sempre in prima linea quando bisogna dare una mano a qualcuno che soffre».

